ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области

Фото: Настоящий Гладков/Telegram news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baba25a5-9c02-4d4c-9fbf-a4326006f011/conversions/6e1b0b9d-6c82-4380-8216-ee3af46d1250-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baba25a5-9c02-4d4c-9fbf-a4326006f011/conversions/6e1b0b9d-6c82-4380-8216-ee3af46d1250-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baba25a5-9c02-4d4c-9fbf-a4326006f011/conversions/6e1b0b9d-6c82-4380-8216-ee3af46d1250-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baba25a5-9c02-4d4c-9fbf-a4326006f011/conversions/6e1b0b9d-6c82-4380-8216-ee3af46d1250-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Настоящий Гладков/Telegram

ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

"На храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", - сообщил он в Telegram.

С огнем справились бойцы самообороны.