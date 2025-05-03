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ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области

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Фото: Настоящий Гладков/Telegram

ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

"На храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", - сообщил он в Telegram.

С огнем справились бойцы самообороны.

"Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара", - отметил Гладков.

ВСУхрам