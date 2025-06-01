Второй тур президентских выборов пройдет в Польше 1 июня

1 июня в Польше пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись час назад.

В бюллетенях 2 кандидата от 2 главных партий страны: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской платформы" Туска и консервативный историк Кароль Навроцкий от "Права и справедливости" Качиньского.

По данным опросов, разрыв между ними минимальный - 1,5 %. Явка ожидается высокая. Ставка этих выборов огромная. Победа Тшасковского позволит разношерстной коалиции под руководством премьера сконцентрировать в своих руках ключевые рычаги влияния на все сферы жизни Польши.