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Второй тур президентских выборов пройдет в Польше 1 июня
1 июня в Польше пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись час назад.
В бюллетенях 2 кандидата от 2 главных партий страны: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской платформы" Туска и консервативный историк Кароль Навроцкий от "Права и справедливости" Качиньского.
По данным опросов, разрыв между ними минимальный - 1,5 %. Явка ожидается высокая. Ставка этих выборов огромная. Победа Тшасковского позволит разношерстной коалиции под руководством премьера сконцентрировать в своих руках ключевые рычаги влияния на все сферы жизни Польши.
Результаты экзитполов будут обнародованы сразу после окончания голосования - в 22:00 по минскому времени. Итоговые данные Государственной избирательной комиссии - не позже полудня в понедельник, 2 июня.