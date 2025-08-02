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Вучич о вспыхнувших протестах в Сербии: Мы столкнулись с масштабной попыткой госпереворота
Автор:Редакция news.by
В Сербии возобновились массовые протесты. Толпы заняли центральные улицы Белграда, где требовали немедленной отставки властей.
По данным сербской прессы, причина - в попытке западных сил устроить государственный переворот при помощи масштабных акций.
1 августа президент Александр Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности: там обсуждалось масштабная попытка госпереворота, с которой столкнулась страна.