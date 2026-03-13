3.72 BYN
Вучич: Сербия не собирается вступать в НАТО
Сербия не будет вступать в НАТО. Об этом заявил Александр Вучич. Сербский лидер подчеркнул: Белград поддерживает отношения с Североатлантическим альянсом, но намерен сохранять нейтралитет.
Ранее Вучич заявил: Сербия проведет совместные учения со странами НАТО в мае 2026 года, но не забудет агрессию блока против Югославии в 1999 году.
Продолжает обостряться конфликт между Будапештом и Киевом. Украина не пустила венгерскую делегацию, которая планировала обсудить восстановление работы нефтепровода "Дружба".
Глава МИД Венгрии заявил, что Киев пытается устроить стране энергетическую блокаду, в том числе через атаки на газопровод "Турецкий поток".
Киев выбрал стратегию, которая чревата вероятностью окончательно потерять союзников, отмечает Politico. В Европе от Зеленского отшатнулись после того, как он фактически пригрозил премьер-министру Венгрии и его семье террористической атакой.