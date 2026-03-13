Вучич: Сербия не собирается вступать в НАТО

Сербия не будет вступать в НАТО. Об этом заявил Александр Вучич. Сербский лидер подчеркнул: Белград поддерживает отношения с Североатлантическим альянсом, но намерен сохранять нейтралитет.

Ранее Вучич заявил: Сербия проведет совместные учения со странами НАТО в мае 2026 года, но не забудет агрессию блока против Югославии в 1999 году.

Продолжает обостряться конфликт между Будапештом и Киевом. Украина не пустила венгерскую делегацию, которая планировала обсудить восстановление работы нефтепровода "Дружба".

Глава МИД Венгрии заявил, что Киев пытается устроить стране энергетическую блокаду, в том числе через атаки на газопровод "Турецкий поток".