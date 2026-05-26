Улицы Белграда в выходные вновь заволокло едким дымом. Десятки тысяч человек вышли на площади сербской столицы. Ситуация развивается по классическим лекалам цветных революций - сценарий, который мир видел десятки раз.

Главная движущая сила снова - разогретая в соцсетях молодежь. Под громким лозунгом "Студенты побеждают" агрессивная толпа попыталась пойти на штурм здания администрации президента. Протестующие подожгли мусорные баки. В силовиков полетели камни, асфальт и файеры.

В воскресенье все следы погромов были устранены, а движение транспорта полностью восстановлено. Причину бунта снова маскируют под ноябрьский триггер - катастрофу на вокзале в Нови-Саде в 2024-м. Тогда обрушение бетонного козырька унесло жизни 16 человек. Это огромная трагедия и национальная боль, но оппозиция не стала дожидаться итогов расследования. Она мгновенно оседлала людское горе, превратив мертвых людей в политический таран. Это классическая попытка насильственного захвата власти. Осенью 2025 года на фоне прошлой волны протестов президент Сербии уже объявлял о готовности провести парламентские выборы до истечения текущего срока полномочий органа.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Не секрет, что Брюссель уже не первый год пытается дестабилизировать Сербию, будучи недовольным слишком независимой позицией Белграда, конкретно - президента Вучича. Поэтому Брюссель и США неоднократно принимали разные меры по поддержке местной прозападной оппозиции. Поэтому совершенно нельзя исключать, что очередные беспорядки в Белграде имеют рукотворный и профинансированный извне характер. Знаете, я предпочел бы не зарекаться по поводу того, какие могут быть политические перемены в случае ухода Вучича. Мы помним, что официальные власти провалились на выборах в Венгрии, но новое руководство продолжало искать контакты с Москвой и Пекином, стремясь не похоронить все, в особенности экономическое сотрудничество".

Сейчас президент Сербии допустил возможность своей скорой отставки. Сербский лидер, находясь с визитом в Пекине, прокомментировал массовые выступления оппозиции, которые сопровождались ожесточенным насилием. Вучич заявил, что есть только два варианта: либо президент работает до истечения мандата, либо уходит в отставку.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Во-первых, мне запретили вести переговоры и искать диалог с Российской Федерацией. Они почти запретили мне искать диалог с людьми в нашей стране, хотя я просил и настаивал на этом с самого начала. Теперь они могут также запретить мне делать это с Китаем. Было бы лучше, если бы они просто составили мне список, список желаний о том, с кем мне разрешено встречаться, а с кем нет. Тогда зачем нам вообще нужен президент? Зачем нам нужно правительство? Зачем нам нужен кто-либо или что-либо? Пусть кто-нибудь управляет по электронной почте и факсу из какого-нибудь центра власти, и на этом все. Но Сербия - автономное, суверенное, независимое государство и будет продолжать действовать в соответствии со своими интересами".

Брюссель включил режим откровенного удушения. Из-за отказа ввести антироссийские санкции Белград так и не открыл ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз. Ранее Вучич пояснил, что отказывается поддерживать эти ограничения, так как, если он сделает это, то предаст душу сербского населения".

Александр Боцан-Харченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Сербии:

"Я остаюсь в полной уверенности, что данные акции, как и предыдущие масштабные протестные движения, организованы и поддерживаются извне. Когда мы говорим "извне", имеется в виду Брюссель, Европейский союз, но и определенные круги, так или иначе связанные с Европейским союзом или ключевыми странами ЕС.

События в Белграде - это сложная геополитическая игра. Механизм майдана запущен с целью сломить сопротивление Сербии. Страну пытаются силой заставить присоединиться к антироссийскому движению.