Сербия приходит в себя после массовых ночных антиправительственных беспорядков в Белграде. К утру коммунальные службы устранили последствия погромов в центре города. Президент страны Александр Вучич выступил с обращением к гражданам. Он подчеркнул, что насилием, которое продвигают западные спонсоры, сербов не запугать и не победить.

Антиправительственные выступления студентов и оппозиции в Сербии начались в ноябре 2024 года. Триггером для подогрева акций несогласных избрали инцидент с обрушением бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, тогда погибли 15 человек. Их выставили в качестве жертв неугодного режима.

Президент страны напоминает, что протесты - часть заговора иностранных сил с целью свержения правительства суверенной страны.

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"Прежде всего, самое важное, и как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится", - отметил президент Сербии Александр Вучич.

Минувшей ночью западные НКО и НПО вывели на улицы Белграда десятки тысяч человек, в основном студентов, хотя много было и пожилых, преследующих свои личные интересы. Накануне вечером истекло время некого оппозиционного ультиматума с требованием досрочных выборов.

Демонстранты для дестабилизации обстановки используют известные стандартные методы, главный из которых, насилие. В сотрудников МВД запускали фейерверки, швыряли мусорные баки, кирпичи, палки, бутылки. Силовики в ответ применили спецсредства.

В ходе вчерашних беспорядков в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек. Против провокаторов возбуждено 26 уголовных дел. Все будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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"Не ждите, что сербская полиция не будет реагировать на нападения. Мы будем реагировать в соответствии с законом на все атаки на полицейских, на других участников митингов, на нападения на государственные объекты. Полиция будет реагировать адекватно", - заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич.

Сценарий протеста и беспорядков был настолько подготовлен и спланирован, что участники знали все поминутно: когда начинать применять оружие, когда устраивать столкновения с полицейскими, говорят очевидцы. 28 июня для сербов - день неслучайный. Годовщина битвы на Косовом поле 1389 года. Игра на истории и патриотизме.

Когда же рассеется дурман стремления к миру через насилие? Всем ясно, что беспорядки разжигают с конечной целью устроить гражданскую войну и уничтожить государство. Средством, точнее инструментом, служит легко воспламеняющаяся молодежь, которую одурманивают мифами о свободе, что в переводе означает вседозволенность. Это почерк, который на протяжении десятилетий наблюдаем не только в Сербии, но и в других независимых странах европейского континента.