Вулин обвинил Брюссель в подготовке плана по смещению президента Сербии

Александар Вулин, вице-премьер Сербии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c522a2-dc70-4ab1-8a2b-2fe0fbeaf3cb/conversions/9c581ff0-52df-467c-a592-f99cbe59be78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c522a2-dc70-4ab1-8a2b-2fe0fbeaf3cb/conversions/9c581ff0-52df-467c-a592-f99cbe59be78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c522a2-dc70-4ab1-8a2b-2fe0fbeaf3cb/conversions/9c581ff0-52df-467c-a592-f99cbe59be78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c522a2-dc70-4ab1-8a2b-2fe0fbeaf3cb/conversions/9c581ff0-52df-467c-a592-f99cbe59be78-xl-___webp_1920.webp 1920w Александар Вулин, вице-премьер Сербии

Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС заявил, что Брюссель разработал сценарий по устранению президента страны Александара Вучича с помощью западных разведывательных служб. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии.

"Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда - это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации", - пояснил Александар Вулин.

Он добавил, что ЕС вынуждает Сербию притворяться, будто она не видит, как Брюссель подогревает каждую попытку дестабилизировать власть Вучича и свергнуть законно избранное руководство.