3.65 BYN
3.15 BYN
3.43 BYN
Вулин обвинил Брюссель в подготовке плана по смещению президента Сербии
Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС заявил, что Брюссель разработал сценарий по устранению президента страны Александара Вучича с помощью западных разведывательных служб. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии.
"Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда - это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации", - пояснил Александар Вулин.
Он добавил, что ЕС вынуждает Сербию притворяться, будто она не видит, как Брюссель подогревает каждую попытку дестабилизировать власть Вучича и свергнуть законно избранное руководство.
15 марта 2025 года в Белграде прошли масштабные митинги против действующей власти. По информации сербского МВД, в них участвовали более 100 тыс. человек. Волна протестов охватила страну с ноября 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где из-за обрушения бетонного навеса погибли 15 человек. Участники акций обвиняют правительство в халатности, приведшей к катастрофе. В ответ на нарастающий протест президент Вучич заверил, что Сербия не допустит повторения сценария "цветной революции", подобной событиям на киевском Майдане.