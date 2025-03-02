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Вулин: Отправка миротворцев в Украину невозможна без согласия России
Отправка миротворцев в Украину невозможна без согласия России. А переговоры между Россией и США доказывают, что конфликт у России, по сути, происходит не с Украиной, а с коллективным Западом. Об этом заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин.
Александр Вулин:
"США выступают в качестве главного переговорщика от Запада, а Европейский союз вообще не участвует в этом процессе. Я не уверен, как они собираются в него включиться. Евросоюз проводит глупую политику. Они не уважают ни собственных граждан, ни свои интересы, из-за чего впали в антироссийскую истерию. Теперь мы видим последствия. Экономика Евросоюза становится все слабее и слабее, а его политическое влияние угасает".
"Они пытаются навязать себя и вклиниться в переговорный процесс, но не могут стать его частью. Так что я уверен, что никто не примет ввод каких-либо войск без предварительного согласия всех сторон", - заметил заместитель премьер-министра.