3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
Автор:Редакция news.by
На Гавайях извергается вулкан Килауэа. Лаву выпускают сразу три кратера, высота одного из фонтанов составляет 370 метров. Считается, что такой тройной фонтан - чрезвычайно редкое явление. Извержение сопровождается выбросами вулканического газа.
Администрация Гавайев напоминает жителям и туристам, что брызги лавы могут быть смертельно опасны, а также о том, что скорость движения потоков превышает скорость бегущего человека.
Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле, а также одним из самых больших на Гавайских островах.