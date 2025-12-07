Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров

На Гавайях извергается вулкан Килауэа. Лаву выпускают сразу три кратера, высота одного из фонтанов составляет 370 метров. Считается, что такой тройной фонтан - чрезвычайно редкое явление. Извержение сопровождается выбросами вулканического газа.

Администрация Гавайев напоминает жителям и туристам, что брызги лавы могут быть смертельно опасны, а также о том, что скорость движения потоков превышает скорость бегущего человека.

Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле, а также одним из самых больших на Гавайских островах.

