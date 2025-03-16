3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Вулкан проснулся. В Индонезии разбушевался Левотоби
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2_22025-03-16T12:27:27.000000Z00
Пять извержений за шесть часов. В Индонезии разбушевался вулкан Левотоби. Выбросы лавы и пепла достигали в высоту от 800 до 2 тыс. метров.
Было зафиксировано 6 подземных толчков с амплитудой сейсмических волн до 11 мм и продолжительностью до 45 секунд.
Населению рекомендуется не приближаться к вулкану за 5 км.