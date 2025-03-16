Вулкан проснулся. В Индонезии разбушевался Левотоби

Пять извержений за шесть часов. В Индонезии разбушевался вулкан Левотоби. Выбросы лавы и пепла достигали в высоту от 800 до 2 тыс. метров.



Было зафиксировано 6 подземных толчков с амплитудой сейсмических волн до 11 мм и продолжительностью до 45 секунд.



Населению рекомендуется не приближаться к вулкану за 5 км.