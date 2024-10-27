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Доля БРИКС в мировом ВВП растет быстрее, чем стран "Большой семерки" - Ришабх Сетхи
БРИКС предлагает альтернативную модель глобализации, основанную на принципах равноправия и отсутствия единого центра. Именно эта организация дает возможность каждой из стран-участниц принимать самостоятельные решения. О том, чем выгодно партнерство Беларуси и БРИКС и о роли объединения в формировании многополярного мира мы поговорим с индийским экспертом и аналитиком по международным отношениям и БРИКС Ришабхом Сетхи.
По его словам, хорошо, если Беларусь тоже будет составе группы БРИКС, потому что Беларусь - это самый хороший друг и сосед России. БРИКС выступает за развитие многополярного мира, и Беларусь поддерживает эти инициативы. Плюс у Беларуси хорошие отношения с государствами - участниками БРИКС. И если Беларусь в будущем тоже будет в БРИКС, это поспособствует развитию торговых и культурных отношений между странами-членами, уверен аналитик.
БРИКС - против войн или деструктивных вещей, отметил аналитик. БРИКС всегда помогает другим странам в развитии инфраструктуры, экономики, технологий и торговых отношений. Главная цель - развитие в будущем многополярного мира. Также нужна альтернативная финансовая система БРИКС, нужно использовать свои национальные валюты. Не нужно использовать американский доллар, идти к дедолларизации и многополярному миру, считает эксперт.
Политика мешает олимпийскому спорту, с этим БРИКС тоже не согласен, добавил аналитик. В Казани прошли Игры БРИКС, которые, по его мнению, также имели большой успех.
"Страны G7 сегодня не имеют возможностей для развития своих экономик, потому что черпали ресурсы из стран Африки и Азии. ВВП стран БРИКС растет быстрее, чем стран "Большой семерки". Западные страны стремятся к контролю над другими государствами, которые понимают теперь, что возможно развитие других отношений, а именно сильного сотрудничества и дружбы между странами - как в формате БРИКС", - резюмировал Ришабх Сетхи.
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