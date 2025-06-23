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ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" в Ливане
Израильская авиация ударила по военным объектам, оружейным складам и ракетным установкам шиитского движения "Хезболла" к северу от реки Литани в Ливане. Об этом информирует iz.ru, ссылаясь на в пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, принадлежащим "Хезболле", в которых находились ракетные и ракетные пусковые установки, а также по складам оружия к северу от реки Литани в Ливане", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит осуществлять все необходимые действия "для обеспечения безопасности еврейского государства".
20 июня иинистр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил движение "Хезболла" о жестком ответе Тель-Авива в случае поддержки Ирана. Глава "Хезболлы", по словам Каца, не сделал выводов из судьбы своих предшественников и вновь угрожает Израилю, выполняя приказы Тегерана.