ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" в Ливане

Израильская авиация ударила по военным объектам, оружейным складам и ракетным установкам шиитского движения "Хезболла" к северу от реки Литани в Ливане. Об этом информирует iz.ru, ссылаясь на в пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, принадлежащим "Хезболле", в которых находились ракетные и ракетные пусковые установки, а также по складам оружия к северу от реки Литани в Ливане", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит осуществлять все необходимые действия "для обеспечения безопасности еврейского государства".