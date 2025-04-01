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ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Бейруте - минимум 4 человека погибли
ВВС Израиля нанесли удар по южной окраине Бейрута, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, еще семеро получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, здание, по которому был нанесен удар, рухнуло, а перед атакой Израиль не предупредил население о необходимости эвакуации. Израильские военные заявили в соцсети X, что целью атаки был боевик "Хезболлы".
Телеканал указывает, что бомбардировка стала вторым израильским нападением на Бейрут после прекращения огня с "Хезболлой" в ноябре прошлого года. "Люди в Бейруте крайне обеспокоены, они говорят, что мир здесь очень хрупок" и что любое незначительное обострение ситуации "может разрушить перемирие и спровоцировать новую войну", передает телеканал.