ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Бейруте - минимум 4 человека погибли

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ВВС Израиля нанесли удар по южной окраине Бейрута, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, еще семеро получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, здание, по которому был нанесен удар, рухнуло, а перед атакой Израиль не предупредил население о необходимости эвакуации. Израильские военные заявили в соцсети X, что целью атаки был боевик "Хезболлы".