ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс

" По предварительной информации, враждебные действия Израиля были в районе Кусейр в провинции Хомс. Средства ПВО реагируют на вражеские цели ", - пишет агентство.

Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболла". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.