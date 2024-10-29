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ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс

ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс

Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс, пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

"По предварительной информации, враждебные действия Израиля были в районе Кусейр в провинции Хомс. Средства ПВО реагируют на вражеские цели", - пишет агентство.

Другую информацию об инциденте агентство пока не приводит.

Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболла". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.

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