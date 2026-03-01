ВВС Израиля наносят ракетные удары по объектам руководства Ирана

ВВС Израиля наносят удары по объектам руководства Ирана. Огромные столбы дыма поднимаются над иранской столицей. Здания сотрясаются от ударов.

Иран отвечает: уже второй раз за несколько часов атакована американская база Аль-Харир возле аэропорта Эрбиля в Ираке. По данным агентства Fars, на ней размещены американские силы спецназначения. Нанесен удар по военной базе США в Катаре - Дохе. Также одна из иранских ракет ударила по отелю "Кроун Плаза" в столице Бахрейна Манаме. Кроме того, поражена база армии США в Султанате Оман. Удару двух беспилотников подвергся коммерческий порт Дукм в Омане. Под обстрелом находится территория Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив. В городе работают сирены. О пострадавших и нанесенном ущербе в результате этих обстрелов не сообщается.

В регионе стран Персидского залива и Ближнего Востока отменены более 700 авиарейсов, туристов перевели в подвалы и на парковки.