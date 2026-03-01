3.75 BYN
ВВС Израиля наносят ракетные удары по объектам руководства Ирана
ВВС Израиля наносят удары по объектам руководства Ирана. Огромные столбы дыма поднимаются над иранской столицей. Здания сотрясаются от ударов.
Иран отвечает: уже второй раз за несколько часов атакована американская база Аль-Харир возле аэропорта Эрбиля в Ираке. По данным агентства Fars, на ней размещены американские силы спецназначения. Нанесен удар по военной базе США в Катаре - Дохе. Также одна из иранских ракет ударила по отелю "Кроун Плаза" в столице Бахрейна Манаме. Кроме того, поражена база армии США в Султанате Оман. Удару двух беспилотников подвергся коммерческий порт Дукм в Омане. Под обстрелом находится территория Израиля.
В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив. В городе работают сирены. О пострадавших и нанесенном ущербе в результате этих обстрелов не сообщается.
В регионе стран Персидского залива и Ближнего Востока отменены более 700 авиарейсов, туристов перевели в подвалы и на парковки.
Фото Рixabay