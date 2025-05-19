Выборы в Румынии прошли под присмотром ЕС

Одни из самых скандальных выборов в новейшей истории Европы завершились вполне ожидаемо - к тому, чтобы в Румынии одержал победу лояльный Евросоюзу кандидат, все заинтересованные стороны приложили колоссальные усилия. Ставки были настолько высоки, что порою в борьбе с антиевропейским кандидатом просто забывали о всяких приличиях. Пока Брюсселю удалось купировать опасность и не допустить былых упущений - новый президент будет абсолютно лоялен Евросоюзу.

Румынская интрига, которая так туго сплелась за последние полгода, разрешилась, вопреки ожиданиям, как-то чересчур спокойно, без бунтов и эмоциональных взрывов - так, как требует принятие неизбежного, - смирением.

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В декабре были отменены результаты первого тура президентских выборов. Поводом стала так называемая операция под чужим флагом - за кандидата-победителя тогда агитировали с нарушением закона его противники. Исключенного из электоральной гонки националиста, вдобавок, отдали под суд, чтобы у него не возникало даже поползновений мобилизовать в свою поддержку улицу.

Тем не менее, многие румыны посчитали себя оскорбленными, ведь результаты их волеизъявления корректировались начальством вручную. К повторным выборам общество оказалось расколото надвое и половинки эти, казалось, было никак не примирить. Противостояние в местных и европейских СМИ трактовалось как последняя битва добра со злом - понятно, что добру и в этот раз просто не дали бы проиграть.

Кристиан Преда, профессор политических наук:

"Конечно, беспокоит, что столь существенно численно вырос лагерь тех, кого можно назвать ультранационалистами и антиевропейцами. В то же время многие румыны были серьезно травмированы тем, что происходило в стране, начиная с ноября 2024 года. Случилось нечто совершенно неслыханное в нашей политике - отмена выборов. Тем не менее, лозунгу "гордимся быть румынами" граждане предпочли идею "гордимся быть европейцами".

Кристиан Преда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a83cc3da-dc77-4636-8594-971cb4a5138c/conversions/475f2a6d-f159-4a8e-ab11-a43241ee8b9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a83cc3da-dc77-4636-8594-971cb4a5138c/conversions/475f2a6d-f159-4a8e-ab11-a43241ee8b9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a83cc3da-dc77-4636-8594-971cb4a5138c/conversions/475f2a6d-f159-4a8e-ab11-a43241ee8b9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a83cc3da-dc77-4636-8594-971cb4a5138c/conversions/475f2a6d-f159-4a8e-ab11-a43241ee8b9a-xl-___webp_1920.webp 1920w Кристиан Преда

Европейские медиа сообщали, что в Брюсселе царило смятение - победа антиукраински и антиевропейски настроенного кандидата виделась непоправимой катастрофой. Глава французской разведки даже как будто требовал, чтобы в соцсети Telegram были заблокированы консервативные каналы. Националист Джордже Симион вел агитацию, испытывая нечеловеческое давление, а также он уверял даже, что власти готовят какие-то исключительных масштабов фальсификации.

Джордже Симион, кандидат в президенты Румынии:

"Нам поступают тревожные сообщения в наш канал экстренной связи в WhatsApp. Гражданам Румынии следует уточнить, не проголосовал ли кто-нибудь из их умерших родственников, проверьте, не голосовали ли ваши покойные друзья. Сегодня праздник демократии, и мы должны защититься от вбросов. Есть сведения, что в избирательных списках числятся 1,7 млн умерших".

Симион лидировал по итогам первого тура повторных выборов, заручившись 40-процентной поддержкой, и мобилизация сторонников вполне позволяла ему надеяться на итоговую победу, но и противная сторона объявила тотальную мобилизацию. В итоге лояльный Брюсселю Никушор Дан набрал почти 54 % голосов, обойдя соперника на 830 тыс. голосов. 120 тыс. ему дали молдаване, ведь в стране-соседке почти у каждого есть румынское гражданство. Националист Симион категорически требует немедленного присоединения Молдовы, и потому сторонники независимости этой страны пошли на избирательные участки колоннами.

Джордже Симион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67dd375-b16d-40da-9dab-c4c74cbc19ac/conversions/3102aeba-57d8-411e-a272-cee85cccd442-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67dd375-b16d-40da-9dab-c4c74cbc19ac/conversions/3102aeba-57d8-411e-a272-cee85cccd442-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67dd375-b16d-40da-9dab-c4c74cbc19ac/conversions/3102aeba-57d8-411e-a272-cee85cccd442-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67dd375-b16d-40da-9dab-c4c74cbc19ac/conversions/3102aeba-57d8-411e-a272-cee85cccd442-xl-___webp_1920.webp 1920w Джордже Симион

Никушор Дан, победитель президентских выборов в Румынии:

"Невозможно переоценить усилия, приложенные Майей Санду, - она сделала очень много для мобилизации румынской диаспоры, которая проживает в Республике Молдова. И Брюссель, и Кишинев прекрасно понимали, какие опасные тенденции набирают силу в Румынии".

Помогли победителю также цыгане, которые обычно на выборы не ходят. Но тут им внушили, что к власти рвется человек, который готовит инородцам концлагеря. Сколько именно в Румынии цыган, не знает никто. Говорят, что их количество составляет почти 2,5 млн, а это около 10 % граждан. В итоге, молдаване и цыганское меньшинство вместе с жителями больших городов обеспечили Дану победу.

Никушор Дан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fffb546-03a2-469c-98a5-80fa7f17e6e7/conversions/1956094d-7173-48dd-8db5-6805672a1fb7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fffb546-03a2-469c-98a5-80fa7f17e6e7/conversions/1956094d-7173-48dd-8db5-6805672a1fb7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fffb546-03a2-469c-98a5-80fa7f17e6e7/conversions/1956094d-7173-48dd-8db5-6805672a1fb7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fffb546-03a2-469c-98a5-80fa7f17e6e7/conversions/1956094d-7173-48dd-8db5-6805672a1fb7-xl-___webp_1920.webp 1920w Никушор Дан

Юлия Абухович, аналитик:

"За Симиона проголосовали люди от земли, которые устали от действий истеблишмента. А победивший Дан завладел умами людей образованных, интеллигенцией, людей бизнеса, которые хотят развивать дальнейшую интеграцию".

Симион осмелился объявить себя победителем, однако ему быстро объяснили, что бывший кандидат Джорджеску вполне может отправиться в тюрьму не один, а в компании единомышленника. В итоге он признал поражение и обвинений в фальсификациях пока не выдвигал.