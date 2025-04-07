Выступила против изучения ЛГБТ: за что на Марин Ле Пен надели электронный браслет

Скандалы во власти - неотъемлемая часть политического ландшафта Франции. За голоса избирателей там чаще борются компроматом, чем реальными делами на благо страны.

Политика бывает грязной и очень грязной, об этом известно уже, как минимум, последних 40 лет французской истории. Что не выборы, то, если верить скандалам, сплошь находятся рядом одни негодяи, которые думают только про свой карман. Оказии с кандидатами на высший пост неизменно влияли на результаты голосования.

Свежей жертвой стала Марин Ле Пен, которую заранее убрали с дистанции благодаря выданным 300 тыс. евро штрафа - именно в такую сумму оценили политическое уничтожение Ле Пен. Для сравнения, бюджет Елисейского дворца на обед составляет 0,5 млн евро в месяц. Но система демократии, конечно же, никогда не ошибается. Она точно знает: чтобы сломать политика, не нужны миллионы, а достаточно копеечного, но раздутого дела.

Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. С 2004 года ее партия получала деньги на помощников евродепутатов, которые работали не в Брюсселе, а во Франции. Общий ущерб от действий Ле Пен и других французских евродепутатов суд оценил в 2,9 млн евро, из которых 474 тыс. евро ущерба - средства, потраченные на четырех помощников Ле Пен.

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Вся эта политическая кавалькада завертелась на фоне требования французов провести выборы осенью, а не в 2027 году. Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон понимает, что усидеть будет сложно, а откройся участки сегодня, то Ле Пен возьмет и вскачет в Елисейский дворец еще в первом туре. Наступает классика французского политжанра - "Успеть до выборов", то есть убрать конкурента стало делом принципа.

Суд приговорил Ле Пен к штрафу в 300 тыс. евро и четырем годам лишения свободы. Два из них условно, а еще два она будет обязана носить электронный браслет. Но главное, что решение суда в Париже накладывает запрет на участие в президентской гонке вплоть до 2029 года. Вместе с тем команда политика намерена подать апелляцию, но, правда, шансы на успехи крайне малы.

Ситуацию вокруг политика назвали казнью французской демократии.

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Реакция Макрона на это - молчание, при этом делая вид, что он абсолютно не при делах. Но чем же Ле Пен так ему насолила, кроме высоких рейтингов? А тем, что она требует покинуть НАТО, выступает против миграционного хаоса. В этом ее понять можно - сегодня каждый пятый житель Франции является нелегалом.

Факт Еще одна точка столкновения - требование Ле Пен запретить раннюю сексуализацию детей. Политик требует отменить в школах уроки изучения ЛГБТ и свернуть план "Франция - 2030", который предусматривает полный отказ от бензиновых автомобилей уже через пять лет.

Вдобавок, Марин Ле Пен откровенно "мочат" и крупнейшие СМИ, ведь Le Monde, Libération, BFM TV принадлежат олигархам и друзьям Макрона. Еще до оглашения суда они как один называли ее преступницей и потомственной нацисткой.

Война компроматов и жертвы информационной атаки. Как выбирают нужных президентов и как "топят" тех, кто мог бы им стать. Смотрите об истории отверженных в новом выпуске проекта "Понятная политика".