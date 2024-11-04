Не менее 3 человек погибли, 16 пострадали в результате взрыва газа в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана.



О ЧП сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС Акмолинской области.

По данным Департамента по ЧС, в бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел хлопок газовоздушной смеси. За ним последовало обрушение здания. "В результате погиб мужчина 1978 года рождения.



Под завалами найдено тело женщины 1983 года рождения и ребенка 2012 года рождения", - рассказали спасатели. Еще 16 пострадавших доставлены в больницу Астаны.

Спасатели продолжают разбор завалов. На месте происшествия работают 30 человек и 5 единиц техники, а также психологи и сотрудники кинологической службы.



С места происшествия вынесено 6 газовых баллонов. Как известно, всего в здании их было 7.