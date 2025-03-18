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Взрыв и сильный пожар парализовали работу британского аэропорта
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d8e42d9-d006-41fd-9b81-38b51c321f3f/ed563636-4bad-4881-8bf3-a1145f8d746e.jpg2025-03-21T05:35:17.000000Z00
В Лондоне закрыт аэропорт Хитроу - один из самых загруженных в мире.
Крупнейшая британская воздушная гавань из-за взрыва на подстанции осталась без электричества. Власти сообщают, что подачу энергии на объекты аэропорта удастся восстановить хорошо, если к вечеру. 120 самолетов перенаправляются на запасные аэродромы или в места вылета. Из гавани эвакуируют пассажиров.
Без света остались десятки тысяч домов в окрестностях аэропорта. На месте работает 70 пожарных расчетов, район оцеплен. По одной из версий полиции, это мог быть теракт.