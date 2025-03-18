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Взрыв и сильный пожар парализовали работу британского аэропорта

В Лондоне закрыт аэропорт Хитроу - один из самых загруженных в мире.

Крупнейшая британская воздушная гавань из-за взрыва на подстанции осталась без электричества. Власти сообщают, что подачу энергии на объекты аэропорта удастся восстановить хорошо, если к вечеру. 120 самолетов перенаправляются на запасные аэродромы или в места вылета. Из гавани эвакуируют пассажиров.

Без света остались десятки тысяч домов в окрестностях аэропорта. На месте работает 70 пожарных расчетов, район оцеплен. По одной из версий полиции, это мог быть теракт.

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