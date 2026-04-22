Взрыв на фабрике фейерверков в Индии привел к массовым жертвам
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Индии, еще четверо получили тяжелые травмы.
Как отмечают СМИ, предприятие в день происшествия не должно было работать, однако на его территории находились десятки человек. Детонация оказалась настолько мощной, что разрушила несколько помещений и повредила близлежащие здания.
Во время спасательной операции произошел повторный взрыв, в результате которого пострадали еще 13 человек. Предварительно установлено, что в момент ЧП рабочие могли заниматься смешиванием химических веществ. Полиция проводит расследование.