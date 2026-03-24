Взрыв на нефтезаводе в США: это вторая крупная авария за две недели

Тем временем в этот непростой для энергорынка период в США уже вторая за две недели крупная авария на НПЗ, на этот раз - на предприятии в Порт-Артуре, штат Техас. После сообщений о взрывах на территории завода вспыхнул масштабный пожар.



По сообщениям местных СМИ, причиной аварии могли стать технические неполадки. Жителей западной части города призвали не выходить на улицу без необходимости. Это один из крупнейших НПЗ в США, который ежедневно перерабатывает около 435 тысяч баррелей нефти, производя бензин, дизельное и авиатопливо.