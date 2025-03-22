3.66 BYN
3.12 BYN
3.36 BYN
Взрыв прогремел в мечети в Узбекистане, есть погибшие
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Взрыв прогремел в мечети в Узбекистане, есть погибшиеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23b05cb7-3571-43fd-9fdc-e6aa6c5cf439/conversions/d081d520-1dea-418f-8143-0db6ca3e2df6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23b05cb7-3571-43fd-9fdc-e6aa6c5cf439/conversions/d081d520-1dea-418f-8143-0db6ca3e2df6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23b05cb7-3571-43fd-9fdc-e6aa6c5cf439/conversions/d081d520-1dea-418f-8143-0db6ca3e2df6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23b05cb7-3571-43fd-9fdc-e6aa6c5cf439/conversions/d081d520-1dea-418f-8143-0db6ca3e2df6-xl-___webp_1920.webp 1920w
При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.
"В Андижанскую областную пожарную часть поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в помещении для омовения на территории мечети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Известно также о 10 раненых, все они были доставлены в больницу. Кроме того, в результате взрыва обрушилось здание для омовения.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы и представители властей.
© Фото: Пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана