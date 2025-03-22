Взрыв прогремел в мечети в Узбекистане, есть погибшие

При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

"В Андижанскую областную пожарную часть поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в помещении для омовения на территории мечети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Известно также о 10 раненых, все они были доставлены в больницу. Кроме того, в результате взрыва обрушилось здание для омовения.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы и представители властей.