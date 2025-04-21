Взрыв прогремел в порту на севере Германии

Взрыв прогремел в районе порта на курорте Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hamburger Morgenpost.

По предварительным данным, по неустановленной причине взорвался газовый баллон. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и спасательные службы. Согласно информации от правоохранительных органов, на которую ссылается издание, в результате взрыва пострадали несколько человек, хотя изначально сообщалось о большом числе пострадавших.

Телерадиокомпания NDR, ссылаясь на данные пожарной службы, сообщила, что девять человек, находившихся поблизости от места взрыва, получили травмы. Однако представитель полиции отметил, что никто не получил серьезных повреждений, хотя минимум один человек был госпитализирован.

Инцидент произошел около 13.30. В радиусе 300 м от места взрыва установлено оцепление, так как там находятся еще 17 газовых баллонов. Пожарные подозревают, что в баллонах содержатся кислород и ацетилен, используемые для сварки. Два из баллонов, вероятно, имеют утечку. В целях безопасности пожарные охлаждают оставшиеся баллоны с помощью водометов. Тем не менее пока неясно, стала ли жара причиной взрыва.