WP: Трамп пошел на переговоры с Китаем по снижению торговых пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введенных ограничений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.

"Ключевой аргумент заключался в том, что это (пошлины - ред.) начинает бить по сторонникам Трампа - по его людям", - рассказал собеседник издания, знакомый с ходом консультаций.

По данным Washington Post, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили президента в необходимости корректировки позиции, поскольку негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям.

По информации издания, в апреле резко возросло недовольство введенными президентом 2 апреля тарифами на импорт из Китая, в том числе со стороны дальнобойщиков, портовых рабочих и малых производственных компаний. Белому дому пришлось столкнуться с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого Трампа.

По словам стратега Республиканской партии Дага Хая, работавшего с бывшим лидером большинства в Палате представителей Эриком Кантором, экономический эффект стал серьезным вызовом для главы государства.

"Мы впервые увидели, как рейтинг Трампа по экономике ушел в минус... Это задевает нечто базовое в его ДНК - экономику и бизнес. Поэтому эти пошлины ему тяжело было удержать", - отметил он.