WSJ: Израиль намерен вести операцию против Ирана в течение 14 дней

Фото Reuters news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d99817b-3b5b-475d-ba76-99ff2ce1caca/conversions/cf23e657-cd62-4099-bb73-c448816520f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d99817b-3b5b-475d-ba76-99ff2ce1caca/conversions/cf23e657-cd62-4099-bb73-c448816520f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d99817b-3b5b-475d-ba76-99ff2ce1caca/conversions/cf23e657-cd62-4099-bb73-c448816520f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d99817b-3b5b-475d-ba76-99ff2ce1caca/conversions/cf23e657-cd62-4099-bb73-c448816520f4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Reuters

Израиль намерен вести операцию против Ирана в течение 14 дней. Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Он отметил, что операция ЦАХАЛ против Ирана "еще далека от завершения".

Как пишет издание, чтобы ограничить возможность ответной атаки, Израиль планирует одновременно бить по иранскому руководству, арсеналу и стратегическим объектам. "Схема похожа на ту, которую Израиль применил против ливанской милиции и Хезболлы - обезглавить руководство, разрушить арсенал и подтолкнуть группировку к урегулированию", - говорится в статье.

При этом израильский чиновник сообщил, что "текущий конфликт может также закончиться переговорным соглашением".

Как сообщает агентство NourNews, по меньшей мере 78 жителей Тегерана погибли, 329 получили ранения в результате израильской атаки на столицу Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее уже заявлял, что Тегеран не оставит без ответа действия Израиля, осуществившего серию атак на исламскую республику. По его словам, агрессией против Ирана Израиль "навлек на себя мучительную и горькую судьбу".