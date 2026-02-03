WSJ описала три сценария развития событий в Украине в 2026

Американское издание The Wall Street Journal представило анализ возможного развития конфликта в Украине в 2026 году, выделив три ключевых сценария.

Центральным тезисом публикации является прогноз о высокой вероятности продолжения боевых действий, в то время как любые дипломатические инициативы по их прекращению с большой долей вероятности останутся безрезультатными.

Тем не менее, в текущем году нарастающее напряжение может подтолкнуть одну из сторон к компромиссу, на который она пока не готова идти.

Основные варианты развития событий выглядят следующим образом: Первый и наиболее вероятный сценарий - это дальнейшее продолжение войны. Аналитики отмечают, что, несмотря на уверенность Кремля в том, что украинские силы иссякнут раньше российской экономики, Украина демонстрирует значительную устойчивость.

При этом для украинского руководства и общества уступка неподконтрольных территорий остается неприемлемой. Зеленский настаивает на том, что любые дискуссии о границах должны быть неразрывно связаны с предоставлением Киеву железных гарантий безопасности, включая размещение зарубежных военных баз.

Второй вариант рассматривает ситуацию, в которой первой может сдать позиции Украина. Главным риском для Киева называется физическое и моральное истощение вооруженных сил, где мотивированные ветераны годами не сменяются с фронта, а новые призывники часто дезертируют.

Если эта тенденция усилится, Украине, возможно, придется принять болезненное соглашение, которое будет включать территориальные уступки, ограничение военного потенциала и восстановление российского влияния - и все это при лишь номинальных гарантиях безопасности от Запада.

Третий сценарий предполагает, что война может завершиться из-за усталости России. На экономику страны оказывают серьезное давление низкие цены на нефть, удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и санкции против так называемого "теневого флота".

Война привела к деформации экономики, сделав ее чрезмерно зависимой от военных расходов и сотрудничества с Китаем. Ужесточение и более строгое соблюдение международных ограничений способно ускорить принятие Москвой решения о поиске выхода из конфликта.

Таким образом, согласно оценке The Wall Street Journal, путь к миру в 2026 году будет крайне сложным. Хотя давление на обе стороны возрастает, фундаментальные противоречия и взаимное недоверие сохраняются, что делает перспективу прорывных переговоров в ближайшее время маловероятной.