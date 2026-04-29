WSJ: Трамп готовит длительную морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе

Трамп поручил помощникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана в Ормузском проливе, пишет Wall Street Journal. Президент США хочет финансово истощить Тегеран за счет остановки экспорта нефти. Трамп решил, что другие варианты - дальнейшая бомбардировка или даже выход из конфликта - несут больший риск, чем морская блокада.

Затягивание войны уже привело к росту цен на топливо и ударило по рейтингам президента США. Режим прекращения огня пока временно продлен. При этом переговоры зашли в тупик. Ранее Трамп отказался отправлять делегацию в Исламабад, а Иран отверг диалог из-за давления.