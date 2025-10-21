WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать получения Tomahawk в скором времени

В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что Украина не должна ожидать поставок крылатых ракет Tomahawk в обозримом будущем. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, пишет БЕЛТА.

"Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени", - отмечает газета.

Кроме того, по словам официальных лиц, Трамп сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий, и дал понять, что не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату.

Трамп 17 октября провел встречу с Зеленским в Белом доме, на которой обсуждались в том числе поставки вооружений Киеву и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.

Портала Axios отмечал, что встреча с Трампом в Вашингтоне была "непростой" для Зеленского, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА.