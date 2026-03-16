WSJ: У Европы больше нет денег на спасение от энергетического кризиса
Резкий рост цен на энергоносители в результате военного конфликта на Ближнем Востоке может серьезно ударить по экономике европейских стран. Однако, предупреждает The Wall Street Journal, у Евросоюза нет денег на смягчение энергетического шока, в отличие от 2022 года, когда были введены санкции против российских нефти и газа. Тогда правительства направляли помощь компаниям, столкнувшимся с ростом цен на электричество. Сейчас таких финансовых ресурсов попросту нет.
Объем госдолга некоторых европейских государств, в частности, Великобритании и Франции, достигает рекордных за последние 60 лет значений.
Издание отмечает, что нынешняя ситуация станет горьким сюрпризом для региона, "который надеялся ускорить рост в этом году после длительного периода стагнации, вызвавшего недовольство избирателей".