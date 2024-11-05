WSJ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам и заключению соглашения с РФ

Украина намерена заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Киев намерен заявить о своей "готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир", - добавил собеседник издания.

По словам источников, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон с целью "наладить отношения" с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп намерен назначить специальным посланником по Украине, пишет БЕЛТА.

The Wall Street Journal также указывает, что команда Трампа "не проявила особого интереса" к идее вступления Украины в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Ермак прибыл в США для проведения встреч, включая переговоры с представителями Трампа.