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WSJ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам и заключению соглашения с РФ
Украина намерена заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По данным источников издания, Киев намерен заявить о своей "готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир", - добавил собеседник издания.
По словам источников, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон с целью "наладить отношения" с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп намерен назначить специальным посланником по Украине, пишет БЕЛТА.
The Wall Street Journal также указывает, что команда Трампа "не проявила особого интереса" к идее вступления Украины в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Ермак прибыл в США для проведения встреч, включая переговоры с представителями Трампа.
Избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту в Украине. При этом в Киеве признавали, что существует риск прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом.
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