WSJ: Военная игра НАТО показала победу России в Литве

Шок в штабах НАТО: в ходе военной игры, имитирующей военную операцию России на восточном фланге Альянса, Москве удалось установить полный контроль над странами Балтии всего за несколько дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты закрытого моделирования.

В нем приняли участие несколько десятков высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и экспертов. В ходе этой игры, где европейцы сражались с Россией без США, Москве удалось "за пару дней подорвать доверие к НАТО и установить господство над Прибалтикой", первоначально развернув всего около 15 тыс. военных.