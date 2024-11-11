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Ядерный террор: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Киевский режим опять попытался атаковать Запорожскую АЭС. Это угроза не только безопасности атомной станции и ее персонала, но и гражданскому населению города Энергодар. Как сообщает российское Минобороны, комплексами ПВО были сбиты 8 беспилотников самолетного типа. При падении одного дрона произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Жертв и разрушений на станции нет. Атаку ВСУ подтвердили в МАГАТЭ. Там также утверждают, что интенсивность военных действий в районе станции усилилась за последние 24 часа.

В Минобороны России также заявляют о пресечении попытки прорыва ВСУ в Курской области, в частности, в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Киев при этом использовал штурмовые группы. Российская армия уничтожила основные силы ВСУ еще на подступах.

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