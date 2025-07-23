Ядерное агентство США подверглось атаке хакеров. Кого компания обвинила в произошедшем?

Ядерное агентство США, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, Минобразования США, а также госорганы в Европе и на Ближнем Востоке подверглись атаке хакеров. Об этом сообщает Bloomberg.



"Черные шляпы" воспользовались уязвимостью системы управления документами от Microsoft. Компания обвинила во взломе китайских программистов. Посольство Китая в США на обвинение ответило сообщением, в котором отметило, что выступает "против очернения других людей без веских доказательств".



В результате взлома цифровых систем особо важные документы не пострадали. Тем не менее инцидент дал повод усомниться руководству США в эффективности работы Microsoft.