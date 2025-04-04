Янулявичюс: Экономике Литвы будет тяжело из-за новых пошлин США

Экономике Литвы "будет тяжело" из-за новых пошлин США. Это признал глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, сообщила БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Янулявичюс признался, что не ожидал таких высоких тарифов. "Честно говоря, мы думали, что тарифы для ЕС составят 10 %. Если действительно будет 20 %, то будет тяжело", - сказал он.

По словам Янулявичюса, одной из ключевых проблем, с которой столкнутся литовские и европейские производители, станет наплыв дешевых товаров из других стран, вызванный сокращением американского рынка.

"После повышения тарифов для Китая, Японии и других крупных экспортеров, с которыми ЕС имеет соглашения о свободной торговле, мы столкнемся с беспрецедентным давлением на внутреннем рынке. Внутри ЕС конкуренция станет огромной, а случаи демпинга цен неизбежны", - считает глава Конфедерации промышленников.

В связи с введением пошлин министр экономики и инноваций Литвы Лукас Савицкас объявил о пакете помощи в 20 млн евро для литовских компаний, экспортирующих в США, однако, по мнению представителей бизнеса, этого недостаточно. "На пару месяцев этого хватит, но проблему не решит", - отметил Янулявичюс.

Экономисты предупреждают, что пошлины негативно скажутся на росте ВВП Литвы. Министр экономики и инноваций Лукас Савицкас заявил, что введенные США тарифы могут снизить рост ВВП Литвы примерно на 0,65 % в течение трех-четырех лет. "В целом, по расчетам нашего министерства, этот прямой эффект действительно окажет влияние на снижение нашего ВВП, которое может составить до 0,65 % в среднесрочной перспективе - в течение 3-4 лет", - сказал он.

Еще в марте Банк Литвы представил три сценария развития событий в случае введения США тарифов на импорт из ЕС. По самому жесткому сценарию, если США введут 25 %-ные тарифы на товары из Канады, Мексики и ЕС, а также 20 %-ные пошлины на китайский импорт, а Канада и ЕС примут ответные меры, это окажет наиболее сильное негативное влияние на экономику Литвы. Согласно расчетам, в этом случае ВВП Литвы сократится на 0,33-1,3 процентных пункта в период с 2025 по 2029 год.