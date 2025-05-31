Яцек о кандидатах в президенты Польши: по всем оценкам и опросам 50 на 50

По его словам, поляки не видят смысла в выборах, так как ни один из кандидатов не отражает в полной мере интересы простых жителей страны.

"Конечно, страсти накаляются, это заметно. Начинается последняя часть, это грязная гонка уже. Но правительственная сторона больше грязи бросает в сторону своего противника, чем представитель "Права и справедливости". При том очень заметно, что они даже пользуются спецслужбами, чтобы добрать какой-то компромат на противника. Но тем не менее на сегодня у нас полное равновесие. По всем оценкам и опросам получается 50 на 50".