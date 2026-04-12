Явка на парламентских выборах в Венгрии приближается к 75 %

Основная борьба разворачивается между партией "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной "Тисы", которую возглавляет Петер Мадьяр. По информации местных СМИ, "Тиса" может готовиться к Майдану в случае поражения на выборах. Поступали сообщения о подкупе избирателей, групповой перевозке на автобусах, запугивании и даже о случае, когда делегаты партии "Тиса" не выдали избирателям индивидуальные бюллетени. Премьер Орбан заявил, что от результатов сегодняшнего голосования зависят мир и безопасность Венгрии.