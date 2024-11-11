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В мире
Йеменские хуситы атаковали Тель-Авив гиперзвуковыми баллистическими ракетами
1 час назад
Йемен
Израиль
Президент
Все
"Предприятие завтрашнего дня". Лукашенко поздравил ОАО "Пеленг" с 50-летием со дня образования
5 часов назад
Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в ОАЭ
22 часа назад
Лукашенко отправился с рабочим визитом в ОАЭ
18.12.2024
11:22
В Маскате Президент Беларуси встретился с заместителем премьер-министра Омана
18.12.2024
10:13
Политика
Все
Когда в ЦИК запланировали заседание по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси
24 часа назад
После переговоров Беларусь и Оман подписали документы о сотрудничестве
18.12.2024
08:49
Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря
18.12.2024
08:20
Определены места для проведения предвыборной агитации в Минске
17.12.2024
18:08
Заседание Совета Палаты представителей прошло в Минске. О чем говорили депутаты?
17.12.2024
17:52
Общество
Все
"Труд в ДНК белорусского народа": Головченко наградил представителей различных сфер
Недавно
К Новому году в Минске запланировано более 100 мероприятий. Расскажем, где узнать всю информацию
1 час назад
Сотрудники телеканала "Беларусь 24" в детскую деревню "Истоки" привезли настоящее новогоднее чудо
2 часа назад
"Любовь действует!" в галерее "АртХаос". Чем ты можешь помочь и куда пойдут вырученные средства
2 часа назад
Экономика
Все
Цены на пике. Рынок недвижимости в Беларуси побил десятилетний рекорд
2 часа назад
Новый механизм поддержки инвестпроектов заработает в Беларуси - особые условия малому бизнесу
3 часа назад
Оставят ли социальную направленность бюджета в Беларуси в 2025 году
12 часов назад
Какой уровень инфляции запланирован в Беларуси на 2025 год, рассказала замминистра экономики
13 часов назад
Реконструкция РНПЦ и создание станций обезжелезивания - на что еще направят госбюджет в 2025 году
13 часов назад
В мире
Все
Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Беларусью. Что послужило причиной?
Недавно
Выборы в Румынии и Грузии - диктатура западной демократии
Недавно
Террор без границ: почему Запад поощряет теракты
Недавно
Йеменские хуситы атаковали Тель-Авив гиперзвуковыми баллистическими ракетами
1 час назад
Регионы
Все
Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
Российская телеведущая и модель Светлана Савицкая погибла в Париже
2 часа назад
Самолет Ан-2, перевозивший на борту коммерческий груз, пропал с радаров
5 часов назад
Забивал сваи и подорвался - видимо, отбойный молоток попал в газопровод
12 часов назад
Рыбак погиб в Кричевском районе
12 часов назад
Кругозор
Все
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
16.12.2024
08:00
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
13.12.2024
14:04
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03