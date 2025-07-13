Йоргенсен: ЕС в 2024 году потратил на закупку газа у России больше средств, чем на помощь Украине

Евросоюз в 2024 году потратил на закупку газа у России больше средств, чем на помощь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. При этом он также подтвердил цель Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2027 году.