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Йоргенсен: ЕС в 2024 году потратил на закупку газа у России больше средств, чем на помощь Украине
Автор:Редакция news.by
Евросоюз в 2024 году потратил на закупку газа у России больше средств, чем на помощь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. При этом он также подтвердил цель Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2027 году.
Йоргенсен также отметил необходимость развития альтернативной возобновляемой и атомной энергетики для того, чтобы не попадать в новую зависимость. Ранее Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупать в России трубопроводный и сжиженный природный газ к концу 2027 года. Запрет начнет вступать в силу поэтапно - с 1 января 2026-го.