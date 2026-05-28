Юлия Абухович объяснила, почему странам - членам ЕАЭС необходимо синхронизировать законодательства

Фото БЕЛТА

Евразийский экономический форум в Казахстане собрал лидеров стран - участниц ЕАЭС для обсуждения самых острых вопросов интеграции. Аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью" объяснила, почему ЕАЭС должен синхронизировать технологии и как Беларусь стала "чистым экспортером продовольствия".

Искусственный интеллект и цифровизация - не просто тренд, а необходимость для дальнейшего существования ЕАЭС. "Без внедрения искусственного интеллекта наше совместное сотрудничество невозможно. Трансграничная экономика, разные страны и подходы должны синхронизироваться. Мы не сможем достичь технологического суверенитета, если не будем внедрять новые технологии", - подчеркнула эксперт.

При этом все новшества должны вводиться под строгим контролем и при полном согласии всех стран - участниц. Уровни развития разные, подходы к цифровизации тоже.

На фоне войны США и Ирана, перекрытого Ормузского пролива и скачка цен на топливо, продовольственная безопасность мира оказалась под угрозой. "Беларусь всегда серьезно относилась к продовольственной безопасности. Сколько нас обвиняли в том, что мы развиваем колхозы и ни о чем другом не думаем. Сегодня все эти критики молчат и наблюдают, как Республика Беларусь стала чистым экспортером продовольствия. Мы можем поставлять не только продукты, но и технологии возделывания земли и удобрения", - заявила Юлия Абухович.

Для других государств ситуация тревожная - дорожает топливо, дорожают удобрения, дорожает продовольствие. "Если продовольственная безопасность не будет обеспечена - это первый и очень мощный удар по экономике любого государства. А сытый народ более спокойный, думает о будущем", - напомнила аналитик.

Беларусь готова предложить не только продовольствие, но и "умные технологии" для обеспечения продовольственной безопасности.

По мнению Юлии Абухович, есть ряд тем, которым на Форуме должно быть уделено большое внимание. Во-первых, гармонизация и синхронизация законодательств. "Государства, входящие в ЕАЭС, разные по уровню развития, по приоритетам в экономике. Самый яркий пример - разные уровни налога на добавленную стоимость в разных государствах. Это мешает сотрудничеству", - привела пример аналитик.