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Южная Корея и США провели совместные учения ВВС
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plane-envato2025-02-20T12:25:53.000000Z00
Южная Корея и США провели совместные учения военно-воздушных сил.
В них принимали участие американские истребители F-16 и южнокорейские истребители F-35A и F-15K. Также был задействован американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В.
Как сообщило южнокорейское Минобороны, тренировки проводились с целью показать американские средства сдерживания ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи.