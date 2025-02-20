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Южная Корея и США провели совместные учения ВВС

Южная Корея и США провели совместные учения военно-воздушных сил.

В них принимали участие американские истребители F-16 и южнокорейские истребители F-35A и F-15K. Также был задействован американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В.

Как сообщило южнокорейское Минобороны, тренировки проводились с целью показать американские средства сдерживания ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи.

Южная Кореяучения