Южный рубеж США закрыть, мигрантов и преступников депортировать - о планах Трампа рассказал Миллер

Появляется все больше подробностей о первых шагах Трампа после его инаугурации. О них рассказал замглавы будущей администрации республиканца по политическим вопросам Миллер. Как только новый президент вступит в должность, он подпишет указ о введении самого большого пакета мер по обеспечению безопасности границ в американской истории. Весь южный рубеж США окажется закрытым, мигранты и преступники будут депортированы. Перед каждой госструктурой будет поставлена единая цель: восстановить национальный суверенитет.

Стивен Миллер, замглавы аппарата Белого дома по политическим вопросам в администрации Трампа:

"Он хочет получить контроль над федеральным правительством и рабочей силой, вернуть госслужащих в офисы. Он хочет положить конец шоу, в котором госслужащие притворяются, что работают, а на самом деле сидят дома и смотрят Netflix, получая зарплату".

Он прекратит отправлять доллары налогоплательщиков за границу, где им не место, а также прекратит никчемное расточительство в правительстве.