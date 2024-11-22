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Южный рубеж США закрыть, мигрантов и преступников депортировать - о планах Трампа рассказал Миллер
Появляется все больше подробностей о первых шагах Трампа после его инаугурации. О них рассказал замглавы будущей администрации республиканца по политическим вопросам Миллер. Как только новый президент вступит в должность, он подпишет указ о введении самого большого пакета мер по обеспечению безопасности границ в американской истории. Весь южный рубеж США окажется закрытым, мигранты и преступники будут депортированы. Перед каждой госструктурой будет поставлена единая цель: восстановить национальный суверенитет.
Стивен Миллер, замглавы аппарата Белого дома по политическим вопросам в администрации Трампа:
"Он хочет получить контроль над федеральным правительством и рабочей силой, вернуть госслужащих в офисы. Он хочет положить конец шоу, в котором госслужащие притворяются, что работают, а на самом деле сидят дома и смотрят Netflix, получая зарплату".
Он прекратит отправлять доллары налогоплательщиков за границу, где им не место, а также прекратит никчемное расточительство в правительстве.
Как отметил в интервью Newsmax новоизбранный республиканец, внешняя политика США за время президентства Байдена была ужасной и достигла низшей точки за всю историю страны. Трамп намерен это исправить.
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