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Южнокорейская оппозиция призвала привлечь президента к ответственности
Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Еля к ответственности за нарушение конституции. Соответствующее заявление сделал представитель Демократической партии Ким Мин Сок, сообщают РИА Новости.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
По мнению Демпартии, это было прямым нарушением конституции страны.
"Президент должен нести ответственность за это", - заявил главный комиссар Ким Мин Сок.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.
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