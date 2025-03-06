3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Южнокорейский суд освободил из-под стражи Юн Сок Ёля
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1095647e-85c7-462c-bdcf-dd74ae2b9534/conversions/3587cb27-4917-484c-8adc-cc9b750a8a49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1095647e-85c7-462c-bdcf-dd74ae2b9534/conversions/3587cb27-4917-484c-8adc-cc9b750a8a49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1095647e-85c7-462c-bdcf-dd74ae2b9534/conversions/3587cb27-4917-484c-8adc-cc9b750a8a49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1095647e-85c7-462c-bdcf-dd74ae2b9534/conversions/3587cb27-4917-484c-8adc-cc9b750a8a49-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю
Суд Южной Кореи освободил президента этой страны Юн Сок Ёля из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.
В феврале сторона президента подала соответствующее заявление в Центральный суд Сеула.
14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. Суд постановил взять Юн Сок Ёля 19 января под стражу по делу о мятеже против конституционного строя, он был арестован 15 января.