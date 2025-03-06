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Южнокорейский суд освободил из-под стражи Юн Сок Ёля

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Фото: ТАСС

Суд Южной Кореи освободил президента этой страны Юн Сок Ёля из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.

В феврале сторона президента подала соответствующее заявление в Центральный суд Сеула.

14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. Суд постановил взять Юн Сок Ёля 19 января под стражу по делу о мятеже против конституционного строя, он был арестован 15 января.

Юн Сок ЁльЮжная Корея