За 30 лет союзничества Беларуси и России товарооборот между странами вырос практически в 10 раз

Товарооборот между Беларусью и Россией вырос почти в 10 раз - с 6,5 млрд долларов в 1996 году до почти 60 млрд сегодня. За этими цифрами - совместные проекты в атомной и авиационной промышленности, космонавтике, микроэлектронике. А также десятки миллиардов долларов взаимной торговли, которая превышает обороты России с Индией.

Заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Денис Кравченко проанализировал в "Актуальном интервью", за счет чего достигнут такой рост, почему "союзный товар" укрепляет суверенитет и как Запад пытается использовать тему "потери независимости" для провокаций.

Рост товарооборота между двумя странами - не случайность, а результат системной работы. "Есть очень серьезные совместные проекты в области атомной энергетики и промышленности, в авиационной промышленности, включая малую авиацию. Есть совместные проекты в космонавтике и эффективные спутниковые группировки для дистанционного зондирования Земли. Мы взаимодействуем по теме радиоэлектроники и микроэлектроники. Это лишний раз подтверждает, что мощный промышленный блок присутствует как сердце нашего взаимодействия", - отметил специалист.

Не стоит забывать и о традиционных продуктах. Россияне любят белорусскую сельхозпродукцию, молочку и многое другое. "Я убежден, товарооборот будет и дальше расти. Я надеюсь, что не за горами преодоление барьера в 100 млрд", - поделился прогнозом Денис Кравченко.

Недавно подписано соглашение о создании союзного бренда. Какую выгоду это принесет? "Единый подход укрепит имиджево продукцию наших стран. У нас есть соглашение о единой промышленной политике. В России принята приоритизация отечественного товаропроизводителя. Так вот, белорусские товары для нас, для россиян, считаются отечественными с точки зрения закупки комплектующих. Законодательные ограничения не касаются белорусских товаров, поэтому российский рынок открыт для поставок. Зеркальная возможность существует и для наших товаров в Беларуси", - пояснил специалист.

Западные политики спекулируют на теме, что в союзе с Россией Беларусь якобы теряет суверенитет. Эксперт называет это абсолютной ложью и провокацией. "Союзное государство делает обе наши страны сильнее. Без взаимной выгоды не было бы и союзнических отношений. Союзное государство - это гарантия суверенитета и независимости наших стран. По большинству внешнеполитических вопросов мы занимаем единую позицию. Россия очень высоко ценит позицию Беларуси на международных площадках", - заявил Денис Кравченко.