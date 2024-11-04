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За что президент Штайнмайер ударил писателя Мартина на светской вечеринке

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сильно повздорил с писателем Марко Мартином на светском приеме.

Дело было на торжественном собрании по случаю 35-й годовщины падения Берлинской стены. Мартин выступил с речью, в которой обвинил Штайнмайера в покровительстве проекту строительства "Северных потоков". Президент Германии был разъярен настолько, что позднее подошел к писателю, обругал его и даже ударил - так, по крайней мере, утверждает сам Мартин.

Неясно, будет ли эта история иметь продолжение, пока все ограничилось лишь шумом в газетах.

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