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За что президент Штайнмайер ударил писателя Мартина на светской вечеринке
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сильно повздорил с писателем Марко Мартином на светском приеме.
Дело было на торжественном собрании по случаю 35-й годовщины падения Берлинской стены. Мартин выступил с речью, в которой обвинил Штайнмайера в покровительстве проекту строительства "Северных потоков". Президент Германии был разъярен настолько, что позднее подошел к писателю, обругал его и даже ударил - так, по крайней мере, утверждает сам Мартин.
Неясно, будет ли эта история иметь продолжение, пока все ограничилось лишь шумом в газетах.
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