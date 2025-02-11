За что Трамп пообещал "ад" ХАМАСу

Трамп обещает "ад" ХАМАСу, если израильские заложники не будут отпущены к полудню субботы.

Ранее представитель военного крыла группировки заявил, что движение отложило процесс освобождения. Причиной назвали то, что Израиль нарушил условия сделки - задержал возвращение перемещенных лиц, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки гуманитарной помощи.