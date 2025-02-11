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За что Трамп пообещал "ад" ХАМАСу
Трамп обещает "ад" ХАМАСу, если израильские заложники не будут отпущены к полудню субботы.
Ранее представитель военного крыла группировки заявил, что движение отложило процесс освобождения. Причиной назвали то, что Израиль нарушил условия сделки - задержал возвращение перемещенных лиц, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки гуманитарной помощи.
После этих заявлений Армия обороны Израиля приведена в состояние "наивысшей готовности".