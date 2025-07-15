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За действиями Мерца стоят личные интересы, его кошелек - лидер АдГ
В YouTube появилось интервью Алис Вайдель главному редактору AUF1 Штефану Магнету, в котором глава партии "Альтернатива для Германии" выдвигает серьезные обвинения против канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"Вы видите по Фридриху Мерцу, что он неискренен, лжет, и ему это неприятно. Его тело выдает эмоции, он не контролирует свою жестикуляцию", - сказала Алис Вайдель, отметив, что канцлер и раньше обманывал немецкий народ, и продолжает это делать сейчас.
"Фридрих Мерц знает, что его политика разрушает Германию. Это не политика ХДС, а политика "зеленых" и "левых", и он это осознает. Везде коррупция, и это не связывает людей с интересами страны или избирателей, а только с личными выгодами", - подчеркнула глава АдГ.
Она предполагает, что нынешний канцлер Германии готовит себе посты в наблюдательных советах, обещая покупать американское оружие за немецкие налоги. "Интересно, где он объявится, если провалится как канцлер? Отвечая прямо, за его действиями стоят личные интересы, его кошелек. Мерц хочет войны. Я уже намекала, что военная экономика - билет к выживанию для Украины ради монетарных выгод режима", - заявила Алис Вайдель.
Также она высказала мнение, что опасность войны не исчезла, она реальна, и с приходом Мерца она только выросла. "Если он решит поставить Taurus (Украине. - Прим. ред.), Германия станет мишенью для удара, это очевидно", - констатировала политик.