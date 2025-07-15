За действиями Мерца стоят личные интересы, его кошелек - лидер АдГ

глава партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecd3626-bb49-42ea-9700-698c6beea094/conversions/268ee287-f198-4efd-95b1-d3ca3d6b85a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecd3626-bb49-42ea-9700-698c6beea094/conversions/268ee287-f198-4efd-95b1-d3ca3d6b85a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecd3626-bb49-42ea-9700-698c6beea094/conversions/268ee287-f198-4efd-95b1-d3ca3d6b85a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecd3626-bb49-42ea-9700-698c6beea094/conversions/268ee287-f198-4efd-95b1-d3ca3d6b85a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В YouTube появилось интервью Алис Вайдель главному редактору AUF1 Штефану Магнету, в котором глава партии "Альтернатива для Германии" выдвигает серьезные обвинения против канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Вы видите по Фридриху Мерцу, что он неискренен, лжет, и ему это неприятно. Его тело выдает эмоции, он не контролирует свою жестикуляцию", - сказала Алис Вайдель, отметив, что канцлер и раньше обманывал немецкий народ, и продолжает это делать сейчас.

"Фридрих Мерц знает, что его политика разрушает Германию. Это не политика ХДС, а политика "зеленых" и "левых", и он это осознает. Везде коррупция, и это не связывает людей с интересами страны или избирателей, а только с личными выгодами", - подчеркнула глава АдГ.

Она предполагает, что нынешний канцлер Германии готовит себе посты в наблюдательных советах, обещая покупать американское оружие за немецкие налоги. "Интересно, где он объявится, если провалится как канцлер? Отвечая прямо, за его действиями стоят личные интересы, его кошелек. Мерц хочет войны. Я уже намекала, что военная экономика - билет к выживанию для Украины ради монетарных выгод режима", - заявила Алис Вайдель.