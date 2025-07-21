За полгода работы администрации Трампа задержаны более 100 тыс. мигрантов

Более 100 тыс. мигрантов задержаны за шесть месяцев работы администрации Дональда Трампа, сообщили в Белом доме. Также были отозваны разрешения на временное пребывание у более чем 500 тыс. иностранных граждан.

В администрации подчеркнули, что значительно сократилось число случаев, когда нелегальных мигрантов отпускали до судебного решения по делу об экстрадиции. Так, в июне не был освобожден ни один человек, пересекший границу незаконно, в то время как год назад таких случаев было почти 28 тыс.