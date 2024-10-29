За последние 10 лет стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов

Стихийные бедствия за последние 10 лет нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов. Об этом говорится в отчете Международной торговой палаты.

В исследовании изучали 4 тыс. экстремальных погодных явлений, которые затронули более 1,5 млрд человек с 2014 по 2023 годы. Почти половина всего экономического ущерба за это время - 935 млрд долларов - пришлась на США. Второе место по размеру потерь от стихии занимает Китай: 270 млрд, третье - Индия - 112 млрд долларов.