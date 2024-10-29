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За последние 10 лет стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов
Стихийные бедствия за последние 10 лет нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов. Об этом говорится в отчете Международной торговой палаты.
В исследовании изучали 4 тыс. экстремальных погодных явлений, которые затронули более 1,5 млрд человек с 2014 по 2023 годы. Почти половина всего экономического ущерба за это время - 935 млрд долларов - пришлась на США. Второе место по размеру потерь от стихии занимает Китай: 270 млрд, третье - Индия - 112 млрд долларов.
Авторы доклада подчеркивают, что с годами размер ущерба от стихийных бедствий растет. Так, в 2023-м и 2022-м показатель на 19 % выше среднегодового показателя за предыдущие 8 лет.
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