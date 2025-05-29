За правду - уголовное дело: почему Эдуардас Вайткус стал неудобен литовским политикам

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В 2024 году на выборах президента Литвы случилась сенсация. Малоизвестный независимый кандидат Эдуардас Вайткус (67-летний профессор медицины из Каунаса) набрал свыше 7 % голосов избирателей, уступив действующему президенту и премьеру, но обогнав трех популярных политиков, причем в двух округах он вовсе стал первым.

Успех Вайткуса произвел эффект разорвавшейся бомбы, повергнув в шок правящую элиту Литвы. Ведь пока семь кандидатов изощрялись в словесности и вещали, что если станут главой государства, то больнее укусят "белорусского зубра" и ткнут рогатиной в берлогу "русского медведя". И только один в этом поле воин открыто выступил против официального курса Вильнюса, а именно за выход из НАТО и ЕС и за добрососедские отношения с Минском и Москвой.

Кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус 23 апреля 2024 г. сказал: "Я ищу нормальных добрососедских отношений, без вмешательства во внутренние дела этих стран, категорически заявляю, что не нужно вмешиваться и во внутренние дела Литвы. Я за равноправные отношения, а мы ведь не со всеми общаемся равноправно. Литовская политика в отношении Беларуси и России является провокационной".

Такая риторика по душе пришлась многим литовцам. По официальным данным ЦИК, за него проголосовали свыше 104 тыс. человек. Для республики, где население составляет менее 3 млн человек, - это огромная сила. Ведь по факту за него проголосовал каждый 10-й житель Вильнюса, Клайпеды и других крупных городов Литвы. А в Шальчининкайском районе (это на границе с Беларусью) и Висагинасе (город-спутник ныне закрытой Игналинской АЭС) Вайткус вообще занял первое место, в Вильнюсском районе - второе. А сколько на деле существует литовцев в стране, разделяющих взгляды политика, остается только гадать.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0861286-acba-4386-b835-1cc6a3531ed4/conversions/46cf8d4b-20fd-45dd-9d74-a1dd13657431-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0861286-acba-4386-b835-1cc6a3531ed4/conversions/46cf8d4b-20fd-45dd-9d74-a1dd13657431-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0861286-acba-4386-b835-1cc6a3531ed4/conversions/46cf8d4b-20fd-45dd-9d74-a1dd13657431-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0861286-acba-4386-b835-1cc6a3531ed4/conversions/46cf8d4b-20fd-45dd-9d74-a1dd13657431-xl-___webp_1920.webp 1920w Лауринас Рагельскис, блогер (Литва)

Лауринас Рагельскис:

"Те люди, которые дошли до выборов, которые не побоялись выразить свое мнение, ведь в Литве очень многие боятся не то чтобы говорить в открытую, что они думают, не то чтобы в социальных сетях поставить лайк под какой-то записью, они даже на выборах боятся голосовать за тех, на кого обращена вся критика системы. Но Вайткус собрал самых смелых из большинства литовцев, которые протестуют против нынешнего режима".

Понятно, что в нынешних реалиях шансы Вайткуса стать президентом были ничтожно малы. Тамошним властям удалось практически полностью зачистить пространство от неугодных политиков.

В тюрьму отправили Антанаса Кандротаса, ведь он слишком активно выступал в том числе против военной помощи Украине, а еще посмел замахнуться на святое - выразил желание баллотироваться на пост президента Литвы.

За решеткой находится и Альгирдас Палецкис, который якобы шпионил в пользу России, а еще стоял у истоков создания уже ликвидированного литовскими властями МОО "Международный форум добрососедства". Главной задачей этого общественного объединения было как раз создание мостов дружбы между народами соседних стран. Литовской прессе было запрещено даже в негативном ключе писать об этих народных дипломатах, чтобы не создавать рекламу. К слову, одну из основательниц форума - Эрику Швенченене - таскают по судам уже который год.

Эрика Швенченене news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d855deb-c188-4540-a1db-8dbe3928e773/conversions/a758595b-fb7f-4af7-bdda-167d074147c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d855deb-c188-4540-a1db-8dbe3928e773/conversions/a758595b-fb7f-4af7-bdda-167d074147c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d855deb-c188-4540-a1db-8dbe3928e773/conversions/a758595b-fb7f-4af7-bdda-167d074147c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d855deb-c188-4540-a1db-8dbe3928e773/conversions/a758595b-fb7f-4af7-bdda-167d074147c3-xl-___webp_1920.webp 1920w Эрика Швенченене

Она рассказала, что сейчас в Литве трудная ситуация, ведь если там кто-то что-то хорошее сказажет о Беларуси, то у всех происходят неприятности. На саму Эрику заведено уголовное дело, например, за то, что она побывала в Беларуси, сказала, что страна прекрасна, что в ней все хорошо и есть демократия. Еще одно уголовное дело появилось и за то, что предложила сотрудничество по части БелАЭС. "Такова политика Литвы, и мы ничего пока не можем изменить", - с сожалением высказалась она.

9 мая 2022 года Эрика побывала в Минске на параде ко Дню Победы и пообщалась с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он, в свою очередь, тогда отметил: "Оплот" демократии от нас требует, чтобы мы выпустили политзаключенных. А там посадили человека ни за что на шесть лет. Вот и вся демократия. Литва - это миролюбивые, добрые, порядочные люди. Такие, как белорусы, а все эти Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и прочие - это пена, которая схлынет. Это безумцы. Ведь разве можно делать хуже собственной стране и своему народу? Ну хотите вы с белорусами экономически воевать - воюйте! Зачем своему народу плохо делать? Это безумцы, которые жизни не знают. Им хорошо, они не страдают. Топливо и газ у них есть, за который они не платят. А страдают обычные люди".

И вот как раз об интересах простых литовцев думает Эдуардас Вайткус. Человек, не побоявшийся открыто выражать отличную от официального Вильнюса точку зрения, за что в сегодняшней Литве ему грозят серьезные неприятности. Вплоть до тюрьмы. Победивший в итоге Гитанас Науседа призвал разобраться, почему же люди голосуют за Вайткуса.

Гитанас Науседа, президент Литвы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbdc352-96c4-497d-8754-74b95575e5ce/conversions/fc7a745c-3e7c-4af7-9b8d-366fb86b543c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbdc352-96c4-497d-8754-74b95575e5ce/conversions/fc7a745c-3e7c-4af7-9b8d-366fb86b543c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbdc352-96c4-497d-8754-74b95575e5ce/conversions/fc7a745c-3e7c-4af7-9b8d-366fb86b543c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bbdc352-96c4-497d-8754-74b95575e5ce/conversions/fc7a745c-3e7c-4af7-9b8d-366fb86b543c-xl-___webp_1920.webp 1920w Гитанас Науседа, президент Литвы

Гитанас Науседа:

"Разговаривать действительно нужно не только с жителями Вильнюса, Кретинги или Скуодоса, но говорить нужно и с людьми, живущими в Висагинасе, Шальчининкайском районе. Меня, честно сказать, удивил пророссийский нарратив, который чувствовался на этих выборах".

Экс-премьер страны Ингрида Шимоните пошла дальше и настоятельно рекомендовала политэлите отнестись серьезно к "феномену Вайткуса" и принять меры к его ликвидации. Посыл был услышан, и на политика молниеносно наклеили ярлык агента Кремля, а избирателей, отдавших за него голоса, назвали чуть ли не угрозой национальной безопасности.

"Позже он участвовал в выборах в Сейм. Но ЦИК Литвы обслуживает правящую элиту и администраторов Литвы, поэтому там всегда придумывают ряд политтехнологических мер, чтобы не позволить пробиться такому политику", - констатировал председатель МОО "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус.

Вопрос, когда литовская политическая инквизиция применит всю свою силу, был лишь вопросом времени. Угрозы Вайткусу и его семье поступали регулярно, но как только нога политика ступила на белорусскую землю, Вильнюс дал команду. Сама поездка, встречи и переговоры - все происходило под пристальным вниманием литовских СМИ. И здесь стоит подчеркнуть, что почти все действующие там массмедиа принадлежат западным олигархам и служат их интересам, и налаживание отношений Вильнюса с Минском у них в списке нет, а вот у Вайткуса - есть.

По словам заместителя председателя партии "Белая Русь" Андрея Бугрова, Вайткус не понимал таких вещей: как можно уничтожать свой народ, нарушать основной закон страны - Конституцию, делать назло своему народу, разрывая контракты, к примеру, по транзиту белорусских калийных удобрений. "Хотя Литва сама потеряла при этом сотни миллионов долларов, которые могли бы пойти на социальные гарантии литовского народа. Он не понимал, как можно было выйти из энергосистемы, отключиться и потерять на этом опять-таки миллионы долларов, поэтому Эдуардас Вайткус приехал, чтобы задать вопросы в том числе и представителям органов государственной власти и управления. И он получил ответы на вопросы, которые задавал", - добавил Андрей Бугров.

При этом в ходе большой пресс-конференции для белорусских СМИ Вайткус выразил уверенность, что официальный Вильнюс действует во вред своему народу сознательно. Западные санкции против Минска и Москвы назвал выстрелом себе же в ногу. Обратил внимание, что Вильнюс, постоянно повышая военные расходы, никоим образом не повысит безопасность и обороноспособность Литвы. Но еще стоит вспомнить баснословные суммы, которые идут на строительство всяких стен и укреплений на границе с Беларусью. При этом, отметил Вайткус, литовскую верхушку интересует прежде всего финансовая сторона вопроса, в то время как моральная составляющая остается за скобками.

Эдуардас Вайткус:

"Им не стыдно перед собой, когда они несут чушь, но которую они могут понять. Я думаю, что они себе, с медицинской точки зрения, психологически создали амортизатор, что вроде так и должно быть, ведь так Европа сказала, а так - глобалисты. Они материальные блага получают, а от этого эмоциональная и внутренняя моральная настройка смещается в сторону".

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Затронул Вайткус и тему беглых. Подчеркнул, что в нарушение всех принципов невмешательства литовское руководство поддерживает сбежавших из Беларуси экстремистов и даже содержит их за счет литовских налогоплательщиков. Более того, литовские правоохранители отказываются от сотрудничества с белорусскими коллегами и не выдают им преступников, которых разыскивает Минск. Вместе с тем Вайткус надеется, что ситуация сможет измениться в лучшую сторону. И вот таких откровений в Вильнюсе боятся как огня.

Лауринас Рагельскис, к слову, заметил, что литовские власти думали, что смогут тихо и под информационным колпачком удерживать власть внутри страны. А потом они поняли, что это монополия на власть, на информацию, на единственную правоту. "Хотя такими заявлениями, которые сделал Вайткус за пределами Литвы, просто разрушается их маленький сговор. И захват Литвы им становится уже не такой удобный и не такой безопасный. Они просто почувствовали угрозу своей монополии на власть", - обозначил литовский блогер.

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Неудивительно, что литовские марионеточные СМИ тут же кинулись отрабатывать повестку. Информацию черпали из репортажей белорусских коллег, ведь сами же ехать боятся. Отсюда были и весьма увлекательные интерпретации фактов. А что касается нарративов литовской пропаганды, то они не меняются.

"Он играет роль рупора Кремля. И это хорошо организованная российская кампания по дезинформации", - сказал аналитик (Литва) Мариус Ларнивациус. "Бывший кандидат в президенты Эдуардас Вайткус приехал в Минск и выдал такие заявления, которые нужны в пророссийском ключе пропаганды: в Литве фашизм возрождается, президент Науседа избран незаконно, а литовский народ якобы хочет свободы, потому что теперь управляется другими западными странами", - прозвучало в литовских новостях.

Впрочем, да, Вайткус действительно говорил, что Науседа является нелегитимным, но это уже подтвердили многие наблюдатели, а также обычные граждане. А еще заявил, что не желает, чтобы его страна превращалась в террористическое государство, но хочет, чтобы литовцы сами были хозяевами в Литве, чтобы сами решали, на каком языке обучаться ребенку - на русском или литовском, чтобы дружили с соседями. И так вышло, что Беларусь стала на данный момент единственным местом, где он смог свободно высказаться. И за это его требуют в Литве наказать по всей строгости демократического режима.

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Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас: " То, что делает господин Вайткус, либо какой-то медицинский случай или явные действия против интересов Литвы. Это антигосударственная деятельность".

Депутат Сейма Литвы Лауринас Касчюнас: "За такие вещи надо бить сильно по рукам, потому что такие проявления становятся системными".

Касчюнас уже обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование. Генпрокурор Литвы поручила выяснить обстоятельства поездки, дать оценку заявлениям политика, а потом уже решить, есть ли основания для старта дела.

"Я очень положительно оцениваю сообщение генпрокуратуры. У нас выходит интересная ситуация: лица открыто действуют против государства, а мы им это вежливо позволяем", - сделала заявление министр обороны Литвы Давиле Шакалене.

Как тут не вспомнить слова одного из главных экспортеров западной демократии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что "свобода слова - это вирус! А цензура - это вакцина!" А ведь в Вильнюсе Урсуле верят, поэтому в ближайших планах стоит подготовка закона о предотвращении действий против Литвы, также известны планы внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Адвокат Вайткуса в комментариях литовским СМИ называет происходящее абсурдным, опасным и несовместимым с демократической системой.

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Приравнять правду к преступлению - западное лекало. Не удивляет, что за правду Вайткусу в Литве грозят статьей. Впрочем, грозят статьей в современной демократической Литве и за контакты с белорусскими СМИ. На предложение телеканала "Первый информационный" рассказать о ситуации с Вайткусом в эфире Мисюнас ответил, что в настоящее время они вынуждены проявлять осторожность в коммуникации.

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Уголовные преследования действительно поставлены в Литве на поток. Еще одним примером является литовский адвокат Мантас Даниэлюс. О нем напомнил Мажвидас Мисюнас и попросил о помощи.

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Пока же Эдуардаса Вайткуса за желание и попытку восстановить диалог между Вильнюсом и Минском лишили государственной награды. Сам президент Литвы Науседа подписал соответствующий декрет, и опального политика исключили из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедимина.

Андрей Бугров:

"То количество людей, которые его поддерживают, гораздо большее. Его, конечно, услышат. И его уже услышали органы государственной власти и управления. Даже когда Эдуардас Вайткус ехал в Беларусь, ему поступали угрозы физической расправы. И это далеко не шутки. Он прекрасно понимал, что по возвращении в Литву, в отношении него могут быть сразу заведены несколько уголовных дел. Вот только статьи за правду нет".

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Вопрос Вайткусу, не боится ли он возвращаться в Литву, задавали в Беларуси неоднократно. И ни разу он не ответил, что боится. Говорил, что супруга и дети переживают, но для себя он уже все решил. И, наверное, давно, ведь настоящими патриотами за один день не становятся.

"Я вижу это смыслом жизни. Без своей страны мы ничто. И мы должны это сделать, и неважно, есть ли угроза или нет. Это обязанность", - подчеркнул экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус.